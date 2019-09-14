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Çay'da "Aşure Gecesi"

1 saat önce

Çay Belediyesi tarafından geleneksel "Aşure Gecesi" programı düzenlendi.

Çay'da

Çay Belediyesi tarafından geleneksel "Aşure Gecesi" programı düzenlendi.

Tekke Mahallesi'nde, Mansuroğlu Seyid İsa Dede Türbesi yanındaki alanda düzenlenen programa, Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, Pazarağaç Belediye Başkanı Şevki Kara, Karacaören Belediye Başkanı Muhterem Algül, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program yapılan duaların ardından 11 kazanda pişirilen aşure, vatandaşlara dağıtıldı.

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Geleneksel olarak düzenlediğimiz aşure gecesinde, halkımızla iç içe olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu güzel etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen belediye personelimle gurur duyuyor kendilerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekke Mahallesi, Hüseyin Atlı, Çay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:30 Kaynak: AA
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