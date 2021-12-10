Çay'da bazı hayvanlar yedikleri fare zehriyle telef oldu - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bazı hayvanların yedikleri fare zehriyle telef olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akkonak köyünde aralarında köpek, kedi, horoz ve tavukların bulunduğu bazı hayvanların zehirlendiği yönünde ihbarda bulunuldu.

Olay yerine İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptığı incelemede hayvanların fare zehrinden telef olduğunu belirledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.