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Çay'da belediye çalışmaları

58 dakika önce

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, ilçelerine istihdama yönelik yapılacak her türlü sanayi tesisine destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

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Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, ilçelerine istihdama yönelik yapılacak her türlü sanayi tesisine destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Atlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra belediyenin önceki döneme ait 5 milyon liralık borcunun ödendiğini söyledi.

Seçim öncesindeki vaatlerini bir bir yerine getirdiklerini dile getiren Atlı, şöyle konuştu:

"Her şeyden önce belediyemizi itibarlı ve güvenilir bir hizmet kapısı haline getirmeye çalışıyoruz. Bu noktada ciddi bir şekilde yol aldık. İlçemizdeki Asri mezarlık yolu ile çevresinin genişletilmesi ve düzenlenmesi çalışmalarımız devam ediyor. Yıl sonuna kadar inşallah bunları tamamlayacağız."

Atlı, ilçedeki istihdamın artırılması noktasında ciddi çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Belediye bünyesinde kurdukları şirketle Çay'da 125 kişiyi istihdam ettiklerini aktaran Atlı, "Bunun dışında Afyonkarahisar'a yapılması planlanan sanayi tesislerini ilçemize çekebilmek için yoğun mesai harcıyoruz. İş adamlarımıza da Çay'a yapacakları yatırımlar için her türlü desteği de vermeye hazırız." diye konuştu.

Atlı, ilçedeki Ali Kaleli piknik alanı için güzel bir proje hazırlandığı müjdesini vererek mesirelik alanın peyzaj düzenlemesinin içerisine spor tesisi ile çocuk oyun alanları ekleneceğini ifade etti.

Hüseyin Atlı, Çay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:05 Kaynak: AA
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