Çay'da berber ve kuaförler yeniden hizmete başladı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete girdi.

İlçede Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları, bugün itibarıyla yeniden müşteri kabul etti.



Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı da kentteki berber ve kuaförleri ziyaret ederek esnaflara hijyen paketi ve maske hediye etti.

İlçede hiç koranavirüs vakası olmadığını dile getiren Atlı, ziyaretlerde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Belediye ekiplerimiz hafta sonu ilçemizdeki 37 berber, kuaför ve güzellik salonunu dükkanlarını dezenfekte etti. İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla da bugün itibariyle tedbirleri olarak esnaflarımız hizmet vermeye başladı. Bizde esnaflarımızı ziyaret ederek hayırlı işler dileyip hediyelerimizi takdim ettik. Esnaflarımızın sosyal mesafe kuralı ile maske takmaları konusunda dikkatli olmasını istiyoruz. Alınan tüm tedbirler ve kararlar bizim sağlığımız içindir, lütfen bunu unutmayalım."

Başkan Atlıya, ziyaretlerinde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yıldırım ile AK Parti Çay İlçe Başkanı Kadir Çetin eşlik etti.