Çay'da fidan dağıtımı

Çay İlçe Orman İşletme Şefliği tarafından ilçe halkına 10 bin ağaç fidanı dağıtıldı.



Belediye hizmet binası önünde Çay İlçe Orman İşletme Şefliği görevlileri tarafından 4 bin adet ceviz, 4 bin adet badem ve 2 bin adet iğde ağaç fidanı olmak üzere toplam 10 bin fidan dağıtıldı.



İlçe halkı Çay Orman İşletme Şefliğine fidanlar için teşekkür etti.