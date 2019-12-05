Çay'da fidan dağıtımı
6 saat önce
Çay İlçe Orman İşletme Şefliği tarafından ilçe halkına 10 bin ağaç fidanı dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:16 Kaynak: AA
Çay İlçe Orman İşletme Şefliği tarafından ilçe halkına 10 bin ağaç fidanı dağıtıldı.
Belediye hizmet binası önünde Çay İlçe Orman İşletme Şefliği görevlileri tarafından 4 bin adet ceviz, 4 bin adet badem ve 2 bin adet iğde ağaç fidanı olmak üzere toplam 10 bin fidan dağıtıldı.
İlçe halkı Çay Orman İşletme Şefliğine fidanlar için teşekkür etti.
Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener isyan etmişti! İşte trol ile avlanan balıkçıların kopardığı optik kablolar Ceren Özdemir'in katilini yakalatan esnaf konuştu: Başka insanların ölmemesi için yaptım Bira fabrikasında toz sıkışmasından dolayı patlama: 4 yaralı Eşinin kaynar su dökerek yaktığı kadın, o anları anlattı: Yapma diye yalvardım