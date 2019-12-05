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Çay'da fidan dağıtımı

6 saat önce

Çay İlçe Orman İşletme Şefliği tarafından ilçe halkına 10 bin ağaç fidanı dağıtıldı.

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Çay İlçe Orman İşletme Şefliği tarafından ilçe halkına 10 bin ağaç fidanı dağıtıldı.


Belediye hizmet binası önünde Çay İlçe Orman İşletme Şefliği görevlileri tarafından 4 bin adet ceviz, 4 bin adet badem ve 2 bin adet iğde ağaç fidanı olmak üzere toplam 10 bin fidan dağıtıldı.


İlçe halkı Çay Orman İşletme Şefliğine fidanlar için teşekkür etti.

Çay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:16 Kaynak: AA
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