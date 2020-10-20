Çay'da "Kadın Kültür Evi" binasının inşaatı sürüyor - Son Dakika

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, yapımı devam eden Kadın Kültür Evi'nde incelemelerde bulundu.

Atlı, Yaka Mahallesi Kardelen Park içerisindeki binada incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in önderliğinde başlatılan Kadın Kültür Evi projesinin kentteki çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Kadın Kültür Evi'nin kapsamlı bir proje olduğunu aktaran Atlı, "Derslik, atölye, kütüphane, dinlenme odası, bebek bakım odası, mutfak, kafeterya ve mescitten oluşacak binamızda kadınlarımıza nezih, ferah bir ortamda konferanslar ve eğitimler verilecek. Yine, burada bilgilendirici sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenecek." diye konuştu.