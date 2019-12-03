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Çay'da kış lastiği uygulaması

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması denetimi yapıldı.

Çay'da kış lastiği uygulaması, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması denetimi yapıldı.


Çay - Dinar kara yolunun 5. kilometresinde ilçe jandarma ekipleri, yapılan denetimlerde sürücüleri kış lastiği takmanın önemi konusunda bilgilendirdi.

Ekipler, kış lastiği takmayan araç sürücülerine cezai işlem uyguladı.

Jandarma, Dinar, Afyon, Çay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:24 Kaynak: AA
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