Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu, törende, "Üniversite eğitiminin amacı, meslek edindirmede bilgi ve beceri kazandırmak, bunları insanların hizmetine sunmaktır. 2021-2022 eğitim öğretim yılında okulumuzdan mezun olan öğrencilerimize hayatlarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

Hüseyin Atlı, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çay'da mezuniyet töreni yapıldı - Son Dakika

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