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Çay'da öğretmenlere robotik kodlama eğitimi verildi

7 saat önce

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde öğretmenlere robotik kodlama eğitimi verildi.

Çay'da öğretmenlere robotik kodlama eğitimi verildi, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde öğretmenlere robotik kodlama eğitimi verildi.

Çay Çok Programlı Lisesi Robotik Kodlama atölyesinde gerçekleştirilen eğitimlere, ilçede görev yapan 12 öğretmen katıldı.

Bilgisayar Mühendisi Enes Aydın ile Otomotiv Mühendisi Oğuz Yalçın tarafından 3 gün süreyle verilen eğitimin ardından öğretmenler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Basri Yöntem'i ziyaret etti.

Yöntem ziyarette, "Milli Eğitim Bakanlığımızın büyük destek verdiği robotik ve kodlama alanında ilçe milli eğitim müdürlüğü olarak bizde gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında düzenlenen bu eğitimin gerek öğretmenlerimize gerek öğrencilerimize yararlı olmasını dilerim." dedi.

Bilgisayar, Afyon, Çay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:58 Kaynak: AA
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