Son Dakika Haberleri: Çay'da TIR'la hafif ticari araç çarpıştı: 1'i çocuk 3 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Çay'da TIR'la hafif ticari araç çarpıştı: 1'i çocuk 3 ölü

49 dakika önce

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde TIR'la çarpışan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi.

Çay'da TIR'la hafif ticari araç çarpıştı: 1'i çocuk 3 ölü, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde TIR'la çarpışan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 13.00 sıralarında, Afyonkarahisar- Konya karayolunun Çay'a bağlı Pınarkaya köyü yakınlarında meydana geldi. B.B.'nin kullandığı saman yüklü 38 BM 578 plakalı TIR ile karşı yönden gelen B.U.'nun kullandığı 34 KF 3983 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle hafif ticari araç şarampole yuvarlanarak hurdaya dönerken, TIR ise yan yatarak sürüklendi.
Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hafif ticari araçta bulunan B.U., E.U. ile kimliği henüz tespit edilemeyen 3 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi. Yapılan incelemenin ardından cenazeler morga konuldu. TIR sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.


- Afyonkarahisar
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:39 Kaynak: DHA
afyonkarahisar, çocuk, çay, tır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2'si çocuk 7 kişiyi öldüren seri katil konuştu: İğrenç suçlar işledim, özür dilerim Son Dakika! Motorine 29 kuruş zam geldi 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davasında mağdurlar konuştu AK Parti, Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul için toplanacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 18:28:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çay'da TIR'la hafif ticari araç çarpıştı: 1'i çocuk 3 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]