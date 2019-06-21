Son Dakika Haberleri: Çay'da trafik denetimi yapıldı
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Çay'da trafik denetimi yapıldı

1 saat önce

Çay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından anayol güzergahları ile uygulama noktalarında trafik denetimi yapıldı.

Çay'da trafik denetimi yapıldı, System.String[]
Çay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından anayol güzergahları ile uygulama noktalarında trafik denetimi yapıldı.
Trafik ekipleri, uygulama noktalarındaki denetimlerinde drone yardımıyla emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı ve şerit ihlallerini gözlemledi.
Yol kontrollerinde sürücü belgesi, araç tescil belgesi ve kimlik kontrolü yapılarak, eksik evrak olan araçlara ceza kesildi. Durdurulan araçlarda, sürücülere çeşitli broşürler verildi.
Yol kontrolleri sırasında İlçe Emniyet Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Ahmet Geyik, araç sürücülerine trafik kurallarına mutlaka uyulması gerektiğini belirterek, dikkatli araç kullanılması konusunda uyarılarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:53 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Çay, Güncel
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