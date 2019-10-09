Son Dakika Haberleri: Çay'da trafik kazası: 1'i ağır 6 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Çay'da trafik kazası: 1'i ağır 6 yaralı

Çay'da trafik kazası: 1'i ağır 6 yaralı

2 saat önce

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Çay'da trafik kazası: 1'i ağır 6 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.


Kaza, Çay- Dinar Akgün köyü yolu istikametinin 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah 10.55 civarlarında Çay ilçesi istikametinden Dinar istikametine seyir halinde bulunan Kanber Ş. (19) yönetimindeki 35 AJ 8335 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda ters istikametten gelen Cumali T. (55) yönetimindeki 33 B 4400 plakalı araca çarptı. Kazada Cumali T. (55), Güledal T. (53), Kanber Ş. (19), Muhammet Ş. (15), Kanber Ş. (60) ve Özlem Ş. (50) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları Dinar Devlet Hastanesine sevk etti.


Yaralılardan Özlem Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Çay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:46 Kaynak: İHA
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