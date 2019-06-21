Çay'da yaz dönemi Kur'an kursları başladı
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Çay ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığının "Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun" sloganıyla başlattığı yaz Kur'an kursları için tören düzenlendi.
Çay
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:42 Kaynak: AA
ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığının "Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun" sloganıyla başlattığı yaz Kur'an kursları için tören düzenlendi. Merkez
Çarşı Camisi'ndeki programa, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yıldırım
, İlçe Müftüsü Adem Yıldız
, din görevlileri, kursiyerler ve ilçe halkı katıldı.
İlçe Müftüsü Yıldız, törende yaptığı konuşmada, "Yaz kurslarının açılmasıyla velilerimiz ve çocuklarımız kadar biz de heyecanlıyız. İlk yuvamız aile, ikinci yuvamız ise camidir. Allah'ın ilk emri 'Oku, seni yaradan Rabbinin adıyla oku' ayetini düstur edinerek, din görevlilerimiz tarafından camilerimizde ve Kur'an kurslarımızda amacımız; geleceğimizin teminatı yavrularımızın İslam'ı en güzel şekilde öğrenebilmelerini sağlamaktır. Yaz kurslarımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
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