Çay'da Yaz Spor Okulu açılış töreni
2 saat önce
Çay'da Deha Yaz Spor Okulu'nun açılışı yapıldı.
Çay
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:36 Kaynak: AA
'da Deha Yaz Spor Okulu'nun açılışı yapıldı. Çağlayan
İlkokulu'ndaki törene, Çay Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yıldırım
, İlçe Jandarma
Komutanı Serkan
Gencer, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Sadık Semerci, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Akif Taşpınar
ve çok sayıda çocuk katıldı.
Deha Spor Kulübü Başkanı Mustafa Tokmak, törende yaptığı konuşmada, "Yaz Tatili boyunca çocuklarımızın kendini geliştirmesi ve sosyal hayata uyum sağlayabilmeleri için yaz okulumuzu açtık. Deha Spor Kulübü olarak Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere iki grup halinde çalışmalar yapacağız. Temmuz ayı boyunca 130 öğrenci ile başladığımız yaz okullarımızda 12 antrenörümüz görev alacak." ifadelerini kullandı.
Alex Morgan'ın İngiltere'yi attığı gol sonrası sevincine tepki: İğrenç
Sigara ve alkole ÖTV zammı
CHP'li İlgezdi: TRT 169 personelini istihdam fazlası diye yolladı, bin 700 personel aldı
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında ilginç diyalog!