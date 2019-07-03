Son Dakika Haberleri: Çay'da Yaz Spor Okulu açılış töreni
Son Dakika Güncel Haber

Çay'da Yaz Spor Okulu açılış töreni

2 saat önce

Çay'da Deha Yaz Spor Okulu'nun açılışı yapıldı.

Çay'da Yaz Spor Okulu açılış töreni, System.String[]
Çay'da Deha Yaz Spor Okulu'nun açılışı yapıldı.
Çağlayan İlkokulu'ndaki törene, Çay Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Gencer, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Sadık Semerci, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Akif Taşpınar ve çok sayıda çocuk katıldı.
Deha Spor Kulübü Başkanı Mustafa Tokmak, törende yaptığı konuşmada, "Yaz Tatili boyunca çocuklarımızın kendini geliştirmesi ve sosyal hayata uyum sağlayabilmeleri için yaz okulumuzu açtık. Deha Spor Kulübü olarak Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere iki grup halinde çalışmalar yapacağız. Temmuz ayı boyunca 130 öğrenci ile başladığımız yaz okullarımızda 12 antrenörümüz görev alacak." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:36 Kaynak: AA
Mustafa Yıldırım, Çağlayan, Çay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alex Morgan'ın İngiltere'yi attığı gol sonrası sevincine tepki: İğrenç Sigara ve alkole ÖTV zammı CHP'li İlgezdi: TRT 169 personelini istihdam fazlası diye yolladı, bin 700 personel aldı FETÖ'nün futbol yapılanması davasında ilginç diyalog!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 16:50:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çay'da Yaz Spor Okulu açılış töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]