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Çay'dan kısa kısa

29 dakika önce

Çay'da servis şoförlerine eğitim verildi.

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Çay'da servis şoförlerine eğitim verildi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi konferans salonundaki seminere, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığından yetkililer ile servis şoförleri katıldı.

Uzman Çavuş Bestami Ateş, seminerde, 2019-2020 eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında okul servis araçları hizmet yönetmeliğinde belirtilen taşımacılık şartları ve yükümlülükleri, okul servis araçlarının çalıştırılması konularında sunum yaptı.

-Çay'da tüp bebek eğitimi

Çay'da kadın hastalıları ve tüp bebek hakkında seminer verildi.

Arısoy düğün salonundaki programa, alanında uzman doktorlar ile çok sayıda kadın katıldı.

Seminer, doktorların sunumlarıyla sona erdi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Jandarma, Çay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:00 Kaynak: AA
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