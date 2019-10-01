Çay'dan kısa kısa

Çay'da servis şoförlerine eğitim verildi.
İlçe Halk Eğitim Merkezi konferans salonundaki seminere, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığından yetkililer ile servis şoförleri katıldı.
Uzman Çavuş Bestami Ateş, seminerde, 2019-2020 eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında okul servis araçları hizmet yönetmeliğinde belirtilen taşımacılık şartları ve yükümlülükleri, okul servis araçlarının çalıştırılması konularında sunum yaptı.
-Çay'da tüp bebek eğitimi
Çay'da kadın hastalıları ve tüp bebek hakkında seminer verildi.
Arısoy düğün salonundaki programa, alanında uzman doktorlar ile çok sayıda kadın katıldı.
Seminer, doktorların sunumlarıyla sona erdi.