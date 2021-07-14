Üye Girişi
Çay'dan kısa kısa - Son Dakika

Çay'dan kısa kısa

14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:16
Çay'dan kısa kısa, System.String[]

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, "15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, "15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atlı, mesajında, bugün devlet ve millet hayatında gördüğümüz en alçak, en sinsi, en kalleş saldırılardan biri olan 15 Temmuz darbe girişimin 5'inci yıldönümü olduğunu kaydetti.

Bu müstesna günde bir yandan milletin kazandığı muhteşem zaferin sevincini, diğer yandan darbe girişimi esnasında kaybettiğimiz kardeşlerin hüznünü birlikte yaşadığımızı belirten Atlı, şöyle devam etti:

"Allah'ın yardımı ve milletimizin cesaretiyle başarısızlığa uğrattığımız darbe girişimi sırasında hainlerin kurşun ve bombalarıyla şehit olan 251 yiğit vatan evladımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyor, gazilerimize de mutlu ve huzurlu bir yaşam temenni ediyorum. 'Türkiye Geçilmez' 15 Temmuz'da milletimizin her bir ferdi, ezanı, bayrağı, özgürlüğü ve geleceği için gerektiğinde yenilmez birer kahramana dönüşebileceğini ispatlamıştır. 15 Temmuz, demokrasi mücadelesini destekleyen tüm vatandaşların direnişi, Hukuk Devletinin Hak ve Özgürlüklerin zaferidir. Milli iradenin zaferidir, demokrasinin zaferidir."

Çay Belediye Başkanı Atlı, Hayvan Borsasını ziyaret etti

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, Kurban Bayramı öncesi Hayvan Borsasını ziyaret etti.

Başkan Atlı, Kurban Bayramına sayılı günler kala Belediye Hayvan Borsasını ziyaret ettiklerini kaydetti.

Atlı, kurban satıcıları ve halkla bir araya gelerek hayırlı işler dilediklerinde bulundu.

Çay'dan kısa kısa
Çay'dan kısa kısa
Çay'dan kısa kısa
Çay'dan kısa kısa

Hüseyin Atlı, 15 Temmuz, Milli, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çay'dan kısa kısa - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı 17:57 Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı Ahmet Kural cephesinden hapis cezasına ilişkin ilk açıklama: İstinafa gideceğiz 17:42 Ahmet Kural cephesinden hapis cezasına ilişkin ilk açıklama: İstinafa gideceğiz İtalyan futbolcu kendisine deli damgası yapıştıranlara isyan etti: Ben normal bir insanım, deli değilim 17:10 İtalyan futbolcu kendisine deli damgası yapıştıranlara isyan etti: Ben normal bir insanım, deli değilim
Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! 24 şüphelinin HTS ve WhatsApp yazışmaları incelemeye alındı 16:38 Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! 24 şüphelinin HTS ve WhatsApp yazışmaları incelemeye alındı Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü 15:55 Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi 15:31 Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi
Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi 15:16 Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor 14:55 Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor

Son Dakika Haberleri
18:02 Avrupa Merkez Bankası süreci resmen başlattı! Dijital euro uygulaması çok yakında hayata geçirilecek
17:56 Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
17:46 Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı
17:41 Ahmet Kural cephesinden hapis cezasına ilişkin ilk açıklama: İstinafa gideceğiz
17:38 PSV Eindhoven maçının biletleri satışa çıkıyor! En ucuz bilet 175 TL'den satışa sunulurken en pahalı bilet 750 TL oldu
17:17 Altın bir önceki güne oranla değer kazandı, Standart altının kilogram fiyatı 503 bin 700 liraya ulaştı
17:10 İtalyan futbolcu kendisine deli damgası yapıştıranlara isyan etti: Ben normal bir insanım, deli değilim
16:56 Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda yaşanan sistem arızası Twitter'ı salladı! Dakikalar içinde yüzlerce tweet atıldı
16:51 Flamingo ölümleri Bakanlığı harekete geçirdi! Bakan Pakdemirli'den ilk açıklama geldi: Hazırlanan ilk rapora göre herhangi bir zehirlenme yok
16:41 Bomba ihbarı havalimanını karıştırdı! Arjantinli yıldız futbolcu korku dolu anlar yaşadı
Avrupa Merkez Bankası süreci resmen başlattı! Dijital euro uygulaması çok yakında hayata geçirilecek Avrupa Merkez Bankası süreci resmen başlattı! Dijital euro uygulaması çok yakında hayata geçirilecek         
18:02
Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı         
17:47
PSV Eindhoven maçının biletleri satışa çıkıyor! En ucuz bilet 175 TL'den satışa sunulurken en pahalı bilet 750 TL oldu PSV Eindhoven maçının biletleri satışa çıkıyor! En ucuz bilet 175 TL'den satışa sunulurken en pahalı bilet 750 TL oldu         
17:38
Flamingo ölümleri Bakanlığı harekete geçirdi! Bakan Pakdemirli'den ilk açıklama geldi: Hazırlanan ilk rapora göre herhangi bir zehirlenme yok Flamingo ölümleri Bakanlığı harekete geçirdi! Bakan Pakdemirli'den ilk açıklama geldi: Hazırlanan ilk rapora göre herhangi bir zehirlenme yok         
16:51
Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı         
16:04
Denizde kaybolan gencin cansız bedenini paraşütçü buldu! Babası oğlu olduğuna inanmadı Denizde kaybolan gencin cansız bedenini paraşütçü buldu! Babası oğlu olduğuna inanmadı         
15:45
Son dakika: Ahmet Kural'a hapis şoku! Eski sevgilisi Sıla'yı darp ettiği için 1 yıl 4 ay 20 gün ceza aldı Son dakika: Ahmet Kural'a hapis şoku! Eski sevgilisi Sıla'yı darp ettiği için 1 yıl 4 ay 20 gün ceza aldı         
15:25
Orman yangınlarının önüne geçmek için Valilik harekete geçti! Bu kararla ormanlara yeni yasaklar geliyor Orman yangınlarının önüne geçmek için Valilik harekete geçti! Bu kararla ormanlara yeni yasaklar geliyor         
15:16
Araştırmadan çıkan sonuç şaşırttı! Araba sürüş tarzına bakarak Alzheimer hastalığına yatkınlığınız tespit edilebiliyor Araştırmadan çıkan sonuç şaşırttı! Araba sürüş tarzına bakarak Alzheimer hastalığına yatkınlığınız tespit edilebiliyor         
14:54
Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum         
14:45
Sevgilisini vahşice öldüren cani, çocuğunu bahane ederek hakimden haberlerinin yapılmamasını istedi Sevgilisini vahşice öldüren cani, çocuğunu bahane ederek hakimden haberlerinin yapılmamasını istedi         
14:44
Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis         
14:22
Galatasaray'la ilgili bomba iddia! İstanbul'a gelen Ghezzal'ın menajeriyle anlaşma sağlandı Galatasaray'la ilgili bomba iddia! İstanbul'a gelen Ghezzal'ın menajeriyle anlaşma sağlandı         
14:06
Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu! Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş hallerine gelen tepkilere cevap verdi Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu! Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş hallerine gelen tepkilere cevap verdi         
13:36
Saldırıya uğrayan adam dehşet dakikalarını anlattı: Kafama sallama bıçakla vurdular, öldüm sanıp bıraktılar Saldırıya uğrayan adam dehşet dakikalarını anlattı: Kafama sallama bıçakla vurdular, öldüm sanıp bıraktılar         
13:15
'Berdel' cinayetinde 4 çocuğunun babasını öldüren kadına üst sınırdan indirimli ceza 'Berdel' cinayetinde 4 çocuğunun babasını öldüren kadına üst sınırdan indirimli ceza         
12:10
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz         
21:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 18:08:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çay'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement