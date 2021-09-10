Çay'dan kısa kısa - Son Dakika

Çay Devlet Hastanesi'ne atanan Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Dr. Alper Kurt ve Anestezi Uzmanı Dr. Feyza Özkaya'nın görevlerine başladı.

Çay Devlet Hastanesi Başhekimi Murat Suman, yaptığı açıklamada hastaneye ataması yapılan genel cerrahi ve anestezi uzmanı doktorların ameliyatlara başladığını söyledi.

Genel Cerrahi Servisinin açılmasıyla birlikte il merkezine ve diğer hastanelere gitmek istemeyen hastalar tarafından hastaneye yoğun müracaatlar olduğunu kaydeden Suman, "Pazartesi günü itibariyle hastanede kasık ve mide fıtık ameliyatları yapıldı. Hastane personeli olarak çalışma konforu, hasta memnuniyetini artırmak ve kaliteli hizmet vererek tüm hastaların şifaya kavuşması için ekip ruhu ile çalışıyoruz." dedi.

Çay'da tarımsal sulamanın işletmesi belediyeye devredildi

Çay ilçesindeki 18 bin 500 dekar arazinin Çay barajından su ihtiyacını karşılayacak olan tarımsal sulamanın işletmesi belediyeye devri yapıldı.

Belediye Başkanı Hüseyin Atlı yaptığı açıklamada, tarımsal sulamanın işletmesi DSİ Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığının oluru ile belediyeye devrinin yapıldığını söyledi.

Atlı gelişmenin ilçeye ve çiftçilere hayırlı olmasını diledi.