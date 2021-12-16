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Çay'dan kısa kısa - Son Dakika

Çay'dan kısa kısa

16.12.2021 11:46
Çay'dan kısa kısa

Çay'da ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri sigara yasağına yönelik iş yerlerinde denetim yaptı.

Çay'da ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri sigara yasağına yönelik iş yerlerinde denetim yaptı.

Ekipler, 50 iş yerinde yaptığı denetimlerde, işletme sahipleri ile vatandaşlara sigara konusunda bilgilendirme yaptı.

Denetimlere, ilçedeki birim amirleri de katıldı.

Çay'a sentetik çim saha yapılıyor

Çay'da Ali Kaleli spor tesislerine sentetik çim saha yapımına başlandı.

Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, yaptığı açıklamada, "Ali Kaleli spor tesislerinde bulunan futbol sahamızı yeniliyoruz. Standartlara uygun şekilde yapılacak olan nizami sentetik çim saha çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor."ifadesini kullandı.

Atlı, sentetik çim sahadaki çalışmaların en kısa sürede tamamlayıp sporseverlerin hizmetine sunulacağını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çay'dan kısa kısa
Çay'dan kısa kısa
Çay'dan kısa kısa
Çay'dan kısa kısa
Çay'dan kısa kısa

Sigara, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çay'dan kısa kısa - Son Dakika


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