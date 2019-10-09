Son Dakika Haberleri: Çay daveti mahalle toplantısına dönüştü
Son Dakika Güncel Çay daveti mahalle toplantısına dönüştü

Çay daveti mahalle toplantısına dönüştü

47 dakika önce

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, düzenlediği Halk Günü'nde dile getirilen sorunu yerinde görmek üzere Belediyeevleri Mahallesi'ndeki Vadi Sitesi'ne gitti.

Çay daveti mahalle toplantısına dönüştü, System.String[]

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, düzenlediği Halk Günü'nde dile getirilen sorunu yerinde görmek üzere Belediyeevleri Mahallesi'ndeki Vadi Sitesi'ne gitti. Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Başkan Çetin, "Biz sizin için varız. Hemşehrilerimizin davet ettiği her yere gideriz ve sorunların çözümü için tüm imkanlarımızı seferber ederiz" dedi.


Belediyeevleri Mahallesi'nde bulunan Vadi Sitesi sakinleri, Başkan Soner Çetin'in her hafta yaptığı Halk Günü toplantısına gelerek siteleri ile ilgili sorunları dile getirdi. Bunun üzerine Başkan Soner Çetin, siteye geleceğini ve sorunları yerinde tespit edeceğini söyledi.


Başkan Soner Çetin'in geleceğini duyan mahalle sakinleri site ziyaretini adeta mahalle toplantısına çevirdi.


Çağrıldığı yer here gittiğini ve vatandaşlarla birebir görüştüğünü belirten Başkan Soner Çetin, "Bizim işimiz size hizmet etmek. Her hafta yaptığımız Halk Günü, sosyal medya üzerinden yapılan 'Sen Sor Başkan Cevaplasın' uygulaması ve mahalle toplantıları sorunları tespit etmek ve çözüm üretmek için yapılıyor. Sizlerin sorunlarını da çözeceğiz. Hiç merak etmeyin" şeklinde konuştu.


Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen ve çözümü konusunda hemen harekete geçileceğinin sözünü veren Başkan Soner Çetin, Vadi Sitesi'ne yaptığı ziyarette çocukların da ilgi odağı oldu. - ADANA

Soner Çetin, Çukurova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:44 Kaynak: İHA
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