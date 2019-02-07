Son Dakika Haberleri: Çay Davetine İcabet Etti, Partiye Üye Oldu Dediler

Çay Davetine İcabet Etti, Partiye Üye Oldu Dediler

1 saat önce

AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz'ın amcası, Karacaören Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz, İYİ Parti'ye geçtiğine ilişkin yayınlanan haberlerin doğruyu yansıtmadığını açıkladı.

Çay Davetine İcabet Etti, Partiye Üye Oldu Dediler, System.String[]
AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz'ın amcası, Karacaören Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz, İYİ Parti'ye geçtiğine ilişkin yayınlanan haberlerin doğruyu yansıtmadığını açıkladı. Yılmaz, " Çekilen fotoğraf amacı dışında paylaşılmıştır. 2002 yılından bu yana AK Parti'ye üyeyim. Çay davetine icabet etmemiz amacı dışında servis edildi" dedi.

AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz'ın amcası, Karacaören Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz, bir arkadaşının çay davetine icabet ettiği sırada, İyi Parti İl Başkanı Serkan Karakuş ile çekilen fotoğrafının basında amacı dışında kullanıldığını, ölene dek AK Parti çatısı altında çalışacağını belirtti.

Yılmaz, "Ben 2002 yılından beri AK Partiye üyeyim hala da aktif üyeliğim devam etmektedir. Kanım canım pahasına da olsa Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın ve davamızın arkasındayız. Gösterilen adaylarımızın da yanındayız. Bizi yıpratmak için yapılan bu haberler asılsız ve gerçeği yansıtmamaktadır. O gün caddede yürürken tesadüfen ismi geçen partinin önünden geçerken, Karakuyulu bir arkadaşımla denk geldik ve çaya davet etmiştir. Nezaketen çay içmeye girdik ve sohbet esnasında resim aldılar. Ertesi gün alınan resimle benim söylemediğim sözler kullanılarak bu haberler yapılmıştır. Velhasıl yapılan haberin aslı astarı yoktur. ve aktif üyelik belgem de elimdedir. Halkın doğru haber alma hakkını savunan basın temsilcilerimizin, ülkemizin ve vatandaşlarımızın hassasiyetlerine özen göstermesini önemsiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yılmaz, bu sabah ilçe başkanlığı ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı göstererek, "Doğru fotoğraf budur" diye konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:50 Kaynak: İHA

Karacaören, Şehitkamil, Mehmet Yılmaz, Çay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! VakıfBank'tan KOBİ'lere 1 Milyar Liralık Destek Dekoltesiyle Gündem Olan Milletvekili İsyan Etti: Büyük Göğüslüyüm, Artık Alışın

BMC, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Otobüs Hediye Etti Stop Lambasından Başını Çıkartan Köpeği Görenler, Sürücüye Tepki Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 17:33:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çay Davetine İcabet Etti, Partiye Üye Oldu Dediler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]