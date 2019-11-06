Çay değil parkı istiyorlar

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan İbrahim Müteferrika Parkının kapatılması tepkilere neden oldu. Parkın kapısına gelen vatandaşlar çay bahçesi değil, parkın geri açılmasını istedi.



2016 yılından bu yana işletme ruhsatı bulunmadığı halde çalıştırıldığı ileri sürülen çay bahçesiyle birlikte İbrahim Müteferrika Parkı Süleymanpaşa Belediyesince kapatıldı. Oyun alanları da bulunan parkın kapatılmasına bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Parkın kapısında bir araya gelen bir grup vatandaş tepkilerinin çay bahçesi için olmadığını asıl tepkilerinin parkın tamamının kapatılmasına olduğunu belirtti. Yaşlısı ve çocuğuyla birlikte ellerine çeşitli pankart döviz alıp parkın kapısına gelen vatandaşlar park alanın açılması için belediye başkanına seslendi.



Vatandaşlar, "Biz parkımızı istiyoruz. Bu park 3 sene, 5 sene değil eskiden beri vardı. Çoluğumuzu, çocuğumuzu getiriyorduk. Biz kendimizde burada oturuyorduk. Mahalle halkı olarak biz hepimiz buranın geri açılmasını istiyoruz. Çoluğumuz, çocuğumuz burada büyüyor. Biz sadece kapıların açılmasını istiyoruz. Mahallemizin en yakın parkı burasıydı. Çocuklarımızla güvenli bir şekilde bu parkta eğleniyorduk. Trafik nedeniyle sahile de inemiyoruz. Çay bahçesi olarak, işletme olarak bizim sorunumuz değil. Biz bahçeyi istiyoruz, oyun parkını istiyoruz. Başka yerlerde olsa park açarlar, burada parkı kapatıyorlar. Mahallece park alanımızı istiyoruz" dediler.



Konuşmaların ardından toplanan grup sessiz bir şekilde dağıldı. - TEKİRDAĞ