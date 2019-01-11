Son Dakika Haberleri: Çay Deresi Taştı - Balıkesir

Çay Deresi Taştı - Balıkesir

1 saat önce

Balıkesir'de Çay Deresi'nin yağış nedeniyle taşması sonucu bazı iş yerlerine su bastı.

Balıkesir'de Çay Deresi'nin yağış nedeniyle taşması sonucu bazı iş yerlerine su bastı.

Rekreasyon alanı içinde yer alan Avlu Balıkesir AVM'deki Çay Deresi, sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle taştı.

Taşan sular, Ağır Sanayi Bölgesi Dereceboyu Caddesi Keresteciler Sokak'taki bazı iş yerlerine doldu.

Çalışanların iş yerlerinde mahsur kalması üzerine Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri, su tahliyesi yaptı.

Ekiplerin bölgede su tahliye çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:32 Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel
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