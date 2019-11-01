Son Dakika Haberleri: Çay-Dinar karayolunda trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Çay-Dinar karayolunda trafik kazası: 1 yaralı

Çay-Dinar karayolunda trafik kazası: 1 yaralı

7 saat önce

Afyonkarahisar'ın Çay-Dinar karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çay-Dinar karayolunda trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Çay-Dinar karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Çay-Dinar karayolu Kılıçkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Çay ilçesinden Dinar ilçesine doğru seyir halinde olan Ali İhsan İ.(46) yönetimindeki 03 AAS 299 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mahmut N.(49) yönetimindeki 35 DA 4309 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Ali Ulu (45) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ali Ulu'yu Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 06:06 Kaynak: İHA
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