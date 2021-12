Son dakika haberi: Çay fabrikası yangını söndürüldü - Son Dakika

Çay fabrikası yangını söndürüldü

TRABZON - Trabzon'un Of ilçesindeki Çaykur'a ait Bölümlü Çay Fabrikası'nda çıkan yangın söndürüldü.

Saat 20.00 sıralarında Bölümlü Çay Fabrikası'nın çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralı olmazken maddi hasar oluştu. Yangına Of, Sürmene ve Dernekparazı ilçesinden itfaiye ekipleri müdahale etti. Of Belediyesi ise çok sayıda su tankeri göndererek itfaiye ekiplerine destek verdi. Yangının yanan çay çöplerinden kaynaklandığı belirtilirken Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, durumun kontrol altına alındığını belirtti.

Yangından sonra açıklamalarda bulunan Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, "Akşam saatlerinde kuru atık çay çöplerinden kaynaklı yangın meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle çatı kısmına sirayet etti. Trabzon Büyükşehir Belediye İtfaiye ekipleri, TİSKİ, Of Belediyemizin ekipleri yangına anında müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Elektrik ana trafodan kapatıldı. Önlemler alındı. Kuru çayda herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir yaralı ve cankaybı yok. Çalışanlarımıza ve müstahsillerimize geçmiş olsun diliyorum" dedi.

