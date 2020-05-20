'Çay göçü' başladı, akın akın geliyorlar (4) - Son Dakika

BAHÇEDE MOTORLA ÇAY HASADI

Bölgede üreticiler, daha hızlı hasat sağlayabilmek için çay motorlarıyla girdikleri bahçelerinde çay hasadı yapıyor. Çay üreticisi Ayhan Türüş, "Ailecek hasat yapıyoruz. İşçilik sorunu malum. Elimizdeki işlerin daha hızlı yürümesi için çay motorlarıyla bahçede hasat yapıyoruz. Bazılarımız ise makasla hasat yapıyoruz. Yaklaşık 50 ton civarında ürünü hasat etmeyi planlıyoruz" dedi.

'MOTORLA HER YER GÜZEL TOPLANMIYOR'

Motorla çay hasadının daha hızlı olduğunu ancak bazı arazilerde bunun zor olduğunu anlatarak, "Ben daha çok makasla çay topluyorum. Motorla her yer güzel toplanmıyor. Bazı araziler buna elverişli değil. Çok dikkatli kullanırsa, çay motoruyla daha rahat hasat yapılıyor. Böylece de işçi sorununun önüne geçmiş olunabilir. 2 kişinin yapacağını bir tek makineyle yapabiliyoruz. Makine günde 700 kilogram civarı çay toplayabiliyor" diye konuştu.