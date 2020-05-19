'Çay göçü' başlıyor, 50 bin üretici bu gece yola çıkacak - Son Dakika

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlamasına takılan çay üreticilerinin beklediği, memleketlerine dönüş izninin çıkmasının ardından hasat için seyahat izin başvuruları sürüyor. Şu ana kadar 4 ilde başvuru yapan ve sayılarının 50 bine ulaştığı öğrenilen çay üreticileri, saat 24.00'ten itibaren memleketlerine doğru yola çıkacak.

Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat başladı. Çay tarımında koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen üreticilerin de kente girişlerinin yasaklanması ile çay hasadı için bir süre önce işçi arayışı başladı. İçişleri, Sağlık ile Tarım ve Orman Bakanlıkları koordinesinde 4 ilin valilikleri ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantılarda çay hasadı için üreticilere izin çıktı. Karar, önceki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

BAŞVURULAR 50 BİNE ULAŞTI

Çay üreticileri, İçişleri Bakanlığı 'na başvurarak, izin belgelerini almaya başladı. Doğu Karadeniz'de 4 ilde başvuru sayılarıyla 50 bine ulaşan çay üreticileri, bu gece yarısından itibaren memleketlerine doğru yola çıkacak. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun il sınırlarında ise önlemler artırıldı. Kent girişlerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, takviye polis, jandarma ve sağlık ekipleri görevlendirilecek. İl pandemi kurullarınca kent girişinde sağlık kontrolünden geçirilecek üreticiler, 1 hafta evlerinde karantinada kalacak. Evlerinde kalanların temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılanacak. Marketlerden köy ve mahallelere servisler yapılacak. Kentte gelenlerden ayrıca en az 1 hafta yetecek gıdalarını beraberlerinde getirmeleri istendi.

30 BİN KİŞİ RİZE'YE GELİYOR

Öte yandan sayıları 50 bine yaklaşan üreticilerin yaklaşık 30 bini, Rize'ye gelmek için başvuru yaptı. Rize İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de 3 günde 30 bin dolayında gelmesi beklenen üreticilere, günde yaklaşık 1700 'Covid-19' testi yapacak.