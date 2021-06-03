Üye Girişi
'ÇAY GÖÇÜ' İLE 40 BİN KİŞİ GELDİ, KORKULAN VAKA ARTIŞI OLMADI - Son Dakika

'ÇAY GÖÇÜ' İLE 40 BİN KİŞİ GELDİ, KORKULAN VAKA ARTIŞI OLMADI

03.06.2021 10:37

RİZE'ye çay tarımı için büyük kentlerden gelenlerin sayısı yaklaşık 40 bin kişiye ulaştı.

RİZE'ye çay tarımı için büyük kentlerden gelenlerin sayısı yaklaşık 40 bin kişiye ulaştı. Kente son 1,5 ayda sadece İstanbul plakalı, yaklaşık 20 bin araç geldi. Çay göçü ile birlikte vakaların artacağı endişesi yaşanan ilde korkulan olmadı, vakalar geriledi. Vali Kemal Çeber "Hemşehrilerimiz kurallara uyma özenlerine devam ederlerse istenen seviyelere geleceğiz" dedi.

Doğu Karadeniz'de başlayan çay tarımı için Rize'ye büyük kentlerden gelenlerin sayısı yaklaşık 40 bin kişiye ulaştı. Kentte son 1,5 ayda sadece İstanbul'un trafik kodu olan '34' plakalı 20 bin dolayında araç girişi tespit edildi. Bölgeye gelenlere ise 10 gün izole olmaları, çay bahçesi ile evleri arasında kalmaları, toplu buluşmalardan kaçınmaları çağrısı yapıldı. Çay göçü ile birlikte vaka artışı endişesi yaşanan ilde korkulan olmadı. Sıkı denetimler ve üreticilerin kurallara uyması sonucu önceki hafta her 100 bin kişide 119,64 olarak açıklanan vaka sayısı 83,63'e geriledi. Rize son bir hafta içinde nüfusa göre 'en çok vaka azalan iller' arasında 6'ncı sırada yer aldı.

'İYİ DURUMDAYIZ AMA YETERLİ DEĞİL'

Vatandaşların uyarıları dikkate aldığını söyleyen Vali Kemal Çeber, bu durumun kenti iyi bir noktaya doğru getirdiğini, ancak hala yeterli olmadığını söyledi. Vali Çeber, "Karadeniz insanının sıcakkanlılığı ile biz sevincimizi, hüznümüzü hep iç içe yaşarız. Cenazeye de sevince de herkes koşar. İşte bu durum bizi bu pandemi döneminde biraz yordu. Bu durumu da sık sık ifade ettik. Vatandaşlarımızın uyarılara uyması bizi iyi bir noktaya doğru getirdi. Ancak hala yeterli noktada değiliz" dedi.

'DAR ALANDA KISA PASLAŞMALAR YAPILAN BİR İLDEYİZ'

Rize'nin çay hasadı ile birlikte özel bir durumu olduğunu kaydeden Vali Çeber, şunları söyledi:

"İlimize çay işçiliği için yurt dışından gelen olmasa da son 1,5 ayda yurt içinden müstahsil, yarıcı, çay işçisi olarak 40 bin civarında kişi geldi. Geçen yıl gelip dönmeyen 10-15 bin civarında hemşehrimiz de var. İl dışından gelenlerden evleri ve çay bahçeleri arasında kendilerini izole etmelerini ve sağlıklı bir şekilde çay hasadı dönemini tamamlamalarını rica ettik. Bu uyarıları dikkate aldıklarını gördük. En yoğun sosyal hareketlilik Rize'de. Buna uygun davranalım. Çünkü biz dar alanda kısa paslaşmalar yapan bir vilayetiz. Başka bir vilayette 10 bin kişi 20 kilometrekare alanda ticari, ekonomik, sosyal hayatını yürütüyor ise biz 10 bin kişiyle 3 kilometrekare içerisinde yürütüyoruz. Çünkü çok dar alanda yaşayan bir vilayetiz. Hem buna dikkat etmemiz lazım hem de çay sezonunun getirdiği hareketliliğe dikkat etmemiz lazım. Hemşerilerimiz kurallara uyma özenlerine devam ederlerse istenen seviyelere geleceğiz."

'HEMŞEHRİLERİMİZİN DİKKATİ İLE BU SEVİYEYE GELDİK'

Rizelilerin dikkati sayesinde vaka sayılarında gerileme olduğunu kaydeden Vali Çeber, "Çay için gelen, çay sektöründe çalışan hemşehrilerimizin dikkati olmasa 500'lü seviyelerden bugün indiğimiz 80'li seviyelere gelemezdik. 2 hafta önce en fazla düşüş sağlayan onuncu, bu hafta 6'ncı il olamazdık. Rize'ye çay için 20 bine yakın İstanbul plakalı araç giriş yaptı. Bu kadar insanı ilimizde memnuniyetle misafir etmekle beraber bu düşüşü sağlayabiliyorsak bu tamamen vatandaşımızın hassasiyeti ve özeni ile ilgilidir. Hep beraber üzerimize düşen görevi yapınca da inşallah çok kısa zamanda tamamen normal hayata da başlayacağız" diye konuştu.

'ÇAY GÖÇÜ' İLE 40 BİN KİŞİ GELDİ, KORKULAN VAKA ARTIŞI OLMADI
'ÇAY GÖÇÜ' İLE 40 BİN KİŞİ GELDİ, KORKULAN VAKA ARTIŞI OLMADI
'ÇAY GÖÇÜ' İLE 40 BİN KİŞİ GELDİ, KORKULAN VAKA ARTIŞI OLMADI
'ÇAY GÖÇÜ' İLE 40 BİN KİŞİ GELDİ, KORKULAN VAKA ARTIŞI OLMADI

Karadeniz, İstanbul, Rize, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'ÇAY GÖÇÜ' İLE 40 BİN KİŞİ GELDİ, KORKULAN VAKA ARTIŞI OLMADI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan sporculara Cumhurbaşkanı Erdoğan sporculara "Madalyaları çaldırmayın" uyarısı yaptı: Kasa hediye edebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, kulüplerin borç batağından kurtulması için yeni düzenleme: Uçuk menajerlik ücretleri tarih oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, kulüplerin borç batağından kurtulması için yeni düzenleme: Uçuk menajerlik ücretleri tarih oluyor Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş Sanat dünyasını yasa boğan ölüm! Yapımcı Hasan Saltık, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Sanat dünyasını yasa boğan ölüm! Yapımcı Hasan Saltık, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Türkiye'de bir ilk yaşandı! 60 yaşında hem koronayı hem de Kırım Kongo'yu yendi Türkiye'de bir ilk yaşandı! 60 yaşında hem koronayı hem de Kırım Kongo'yu yendi Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti Dudak uçuklatan nafaka! Metin Şentürk, eski eşine 4 milyon TL ödeyecek Dudak uçuklatan nafaka! Metin Şentürk, eski eşine 4 milyon TL ödeyecek

Son Dakika Haberleri
11:33 1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor
11:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "En kısa zamanda tamamlanacak" dediği 4. yargı paketinin detayları belli oldu
11:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, kulüplerin borç batağından kurtulması için yeni düzenleme: Uçuk menajerlik ücretleri tarih oluyor
11:07 Altın güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 525 liradan işlem görüyor
11:02 Obama'dan "Uzaylıların varlığı kanıtlanırsa ne olur?" sorusuna silahlanmaya gönderme yapan cevap geldi
11:02 Sanat dünyasını yasa boğan ölüm! Yapımcı Hasan Saltık, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
10:51 Dolar güne yüksek başladı! 8,62'den işlem görüyor
10:49 Evinde başından vurulmuş ve çıplak halde bulunan genç kadının, küfür ettiği için öldürüldüğü ortaya çıktı
10:46 Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor
10:36 Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti
1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor 1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor         
11:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "En kısa zamanda tamamlanacak" dediği 4. yargı paketinin detayları belli oldu         
11:18
Altın güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 525 liradan işlem görüyor Altın güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 525 liradan işlem görüyor         
11:07
Obama'dan Obama'dan "Uzaylıların varlığı kanıtlanırsa ne olur?" sorusuna silahlanmaya gönderme yapan cevap geldi         
11:03
İzmir'deki cezaevlerini 'Anadolu Aslanları' kangallar koruyacak İzmir'deki cezaevlerini 'Anadolu Aslanları' kangallar koruyacak         
10:52
Evinde başından vurulmuş ve çıplak halde bulunan genç kadının, küfür ettiği için öldürüldüğü ortaya çıktı Evinde başından vurulmuş ve çıplak halde bulunan genç kadının, küfür ettiği için öldürüldüğü ortaya çıktı         
10:49
Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor         
10:47
Haziran zamları belli oldu! Kiralarda %14,13 oranında artış olacak Haziran zamları belli oldu! Kiralarda %14,13 oranında artış olacak         
10:36
Son dakika: Mayıs ayında TÜFE yüzde 0,89 artarken yıllık enflasyon yüzde 16,59 oldu Son dakika: Mayıs ayında TÜFE yüzde 0,89 artarken yıllık enflasyon yüzde 16,59 oldu         
10:03
İkinci kez anne olmaya hazırlanan Bengü, oğluna eşinin adını koyacak İkinci kez anne olmaya hazırlanan Bengü, oğluna eşinin adını koyacak         
09:26
WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime "Çocuğumu teste getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın" cevabını veren memur sürüldü         
09:13
Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu         
09:12
Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti         
00:55
Sofia Vergara, televizyon ekranlarında kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı Sofia Vergara, televizyon ekranlarında kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı         
22:18
Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü         
20:52
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi         
20:22
"İstediğimle yatarım" diyen eşini öldüren adam, mahkemede hüngür hüngür ağladı         
15:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 11:40:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'ÇAY GÖÇÜ' İLE 40 BİN KİŞİ GELDİ, KORKULAN VAKA ARTIŞI OLMADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement