Çay hasadı için 'Gurbetten Sılaya' çağrısı - Son Dakika
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Çay hasadı için 'Gurbetten Sılaya' çağrısı

6 saat önce

Korona virüs salgını nedeniyle yakında başlayacak olan 2020 ürünü yaş çay alım kampanyasında toplama için gereken işçi sıkıntısını aşmak için arayışlar sürdürülüyor.

Çay hasadı için 'Gurbetten Sılaya' çağrısı, System.String[]

Korona virüs salgını nedeniyle yakında başlayacak olan 2020 ürünü yaş çay alım kampanyasında toplama için gereken işçi sıkıntısını aşmak için arayışlar sürdürülüyor.

Çözüm olarak gündeme getirilen gurbetteki bahçe sahiplerinin memleketlerine dönüp toplama işine katkı yapmaları için gereken tedbirlerin alınarak, kolaylık sağlanması isteniyor.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, herkesin fedakarlık yaparak bazı güçlüklere katlanması gerektiğini hatırlatarak "Burada fedakarlıkta başta bahçe sahipleri ve yakınları olmak üzere çay yöresinde yaşayanlara düşmektedir. Başta devlet olmak üzere hepimiz önceliği sağlığa vererek tedbirler almak, ona göre yol haritası çizmek zorundayız" dedi.

"Çayın hasadını geçmişte tamamen bizler, yani bu yöredekiler yapardı. Dışarıya göçler oldu. Dışarıdan Gürcüler geldi. Çayın toplama işi adeta yöre halkının dışına çıktı" diyen Arslantürk "Hem de Gürcülerin toplamasına, milyonlarca dolarında ülke dışına çıkmasına kadar. Bugün zoraki de olsa farklı bir tablo ile karşı karşıyayız. Toplama işini öyle veya böyle başarmak zorundayız. Çayı bahçede bırakacak halimiz yok. Bunun için çok sözü edilen başta Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde oturan çay bahçesi sahipleri ve yakınlarının Doğu Karadeniz'e dönmesine izin verilmesidir. Bilim Kurulunun görüş ve istekleri doğrultusunda gurbettekilerin sılaya dönmesi kolaylaştırıldığında sorun büyük ölçüde çözülür. Aynı zamanda çay üretilen illerin kendi içinde çalışma serbestisi sağlanmalıdır. Mevcut nüfus yapısı ve işsizlik rakamlarına bakıldığında biraz fedakarlık yaparak gerekli sağlık tedbirleri ve sosyal uygulamalarla kendi çayımızı kendimiz toplarız" şeklinde konuştu.

Toplama işlemi sırasında bazı aksamaların olabileceğini, bunun içinde ilave tedbirler gerektiğini vurgulayan Arslantürk, "Üretici birlikleri, belediyeler, çay sanayicileri gibi sektörle ilgili kesimler de bu yönde çalışmalar yapıyorlar. Yine de toplamada ürün bazında yüzde 15-20 azalma olabilir. Bunları da göze alacağız. Hedefimiz minimum maliyetle maksimum fayda yaratabilmek olmalıdır. Bunun için de sektörün bileşenleri başta olmak üzere yöre halkı imece yapmalı, ele ele vermelidir" diye konuştu.

Arslantürk, fındıkta da Ağustos ayında başlayacak hasat işleminde hastalığın seyrine göre benzer sıkıntıların gündeme gelebileceğini belirterek çaydaki deneyimin fındıkta meydana gelebilecek böylesine bir sıkıntının aşılmasında tecrübe olacağını sözlerine ekledi. - TRABZON

Trabzon, İşçi, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 09:13 Kaynak: İHA


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