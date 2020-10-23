Çay içerken başına beton parçaları yağdı - Son Dakika

Çay içerken başına beton parçaları yağdı

23.10.2020 20:30

Manisa'da bir kişi çay içerken 6 katlı binanın çatısından düşen beton parçalarından kıl payı kurtulurken, park halinde bulunan aracı hasar aldı.

Manisa'da bir kişi çay içerken 6 katlı binanın çatısından düşen beton parçalarından kıl payı kurtulurken, park halinde bulunan aracı hasar aldı.

Olay, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye Anafartalar Mahallesi'nde bulunan bir iş hanın çatısındaki beton parçalar koparak yere düştü. Bu sırada çay içen otopark çalışanı Erkan Vançin, başına taş düştüğünü fark etmesiyle hamle yaparak bölgeden kaçtı. Vançin'in kaçışı sırasında çatıdan büyük taşlar düşmeye devam ederken, otopark çalışanı ölümden kıl payı kurtuldu. Öte yandan binadan düşen beton parçaları park halinde bulunan bir araca da zarar verdi.

Ölümden kıl payı kurtulduğunu söyleyen Erkan Vançin, "Sabah 09.00 sıralarında arabaya dayanmıştım. O sırada taş düşme seslerini duydum. Taşların düştüğünü görünce kaçtım hemen. Herhangi bir yaralanmam yok. Verilmiş sadakamız varmış. Allah korudu" dedi.

Yaşanan olayın ardından beton düşen bölge emniyet şeridi çekilerek güvene alındı.

ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULUŞ GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan yaşanan olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde arabaya yaslanarak çay içen Erkan Vançin, tepesinden taşların düştüğünü fark etmesiyle birlikte kaçmaya başlıyor. Vançin'in kaçtığı noktaya düşen büyük beton parçaları dikkat çekti.

(İHA)

Çay içerken başına beton parçaları yağdı
Çay içerken başına beton parçaları yağdı
Çay içerken başına beton parçaları yağdı
Çay içerken başına beton parçaları yağdı
Çay içerken başına beton parçaları yağdı
Çay içerken başına beton parçaları yağdı
Çay içerken başına beton parçaları yağdı
Çay içerken başına beton parçaları yağdı
Çay içerken başına beton parçaları yağdı
Çay içerken başına beton parçaları yağdı
Çay içerken başına beton parçaları yağdı
Çay içerken başına beton parçaları yağdı
Çay içerken başına beton parçaları yağdı
Çay içerken başına beton parçaları yağdı
Çay içerken başına beton parçaları yağdı

Anafartalar Mahallesi, Şehzadeler, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çay içerken başına beton parçaları yağdı - Son Dakika

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