Son Dakika Haberleri: Çay içerken öldürüldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çay içerken öldürüldü

44 dakika önce

Çay içerken öldürüldü Çanakkale'nin Biga ilçesinde çay ocağında oturan bir kişi uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde çay ocağında oturan bir kişi uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Çay içerken öldürüldü
Çanakkale'nin Biga ilçesinde çay ocağında oturan bir kişi uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde çay ocağında oturan bir kişi uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden yaşandığı iddia edildi.
Edinilen bilgiye göre, olay, saat 10.30 sıralarında Tahtakale Sokağı'ndaki bir çay ocağında yaşandı. İsmail Kırca isimli kişi daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı M.Ö. tarafından 4 el ateş edilerek çay ocağı önünde vuruldu. Kırca kanlar içerisinde yere yığılırken olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde kaçan şüpheli M.Ö. polis tarafından kısa sürede yakalanırken olayla ilgili tahkikat sürüyor. Hayatını kaybeden İsmail Kırca'nın cesedi olay yeri incele polisi ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılacak.
Çanakkale, Biga, Çay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Travestinin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü
Trans bireyin evine giren babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Babalarının öldüğüne inanmayan çocuklar, cesedi morgdan çıkarıp acile getirdi 7 saat süren kaçak kurbanlık kovalamacası, hayvanın bayılmasıyla son buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 19:31:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çay içerken öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]