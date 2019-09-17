Son Dakika Haberleri: Çay içerken tartıştığı arkadaşını tabancayla vurup kaçtı (2)
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Çay içerken tartıştığı arkadaşını tabancayla vurup kaçtı (2)

42 dakika önce

TUTUKLANDI Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çay ocağındaki sohbet sırasında çıkan tartışmada arkadaşı Yusuf Yartunç'u tabancayla bacağından vurup kaçan Kemalettin Ç., polis tarafından yakalandı.

Çay içerken tartıştığı arkadaşını tabancayla vurup kaçtı (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çay ocağındaki sohbet sırasında çıkan tartışmada arkadaşı Yusuf Yartunç'u tabancayla bacağından vurup kaçan Kemalettin Ç., polis tarafından yakalandı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Kemalettin Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Alanya Cezaevi'ne gönderildi.


Gazipaşa, Antalya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:28 Kaynak: DHA
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