Çay içerken tartıştığı arkadaşını tabancayla vurup kaçtı (2)
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TUTUKLANDI Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çay ocağındaki sohbet sırasında çıkan tartışmada arkadaşı Yusuf Yartunç'u tabancayla bacağından vurup kaçan Kemalettin Ç., polis tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:28 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çay ocağındaki sohbet sırasında çıkan tartışmada arkadaşı Yusuf Yartunç'u tabancayla bacağından vurup kaçan Kemalettin Ç., polis tarafından yakalandı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Kemalettin Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Alanya Cezaevi'ne gönderildi.
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