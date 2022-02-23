Çay içtikleri esnada evlerini 3 boğa bastı! 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çay içtikleri esnada evlerini 3 boğa bastı! 2 kişi yaralandı

23.02.2022 17:06
Çay içtikleri esnada evlerini 3 boğa bastı! 2 kişi yaralandı

Hindistan'da üç başı boş boğa, bir evin bahçesine daldı. Küçük bir kız çocuğu ve büyükanne yaralandı. Güvenlik kamerası tarafından olay saniye saniye kaydedildi.

Hindistan'da ortaya çıkan görüntülerde üç tane başıboş boğanın bir evin bahçesine daldığı görülüyor. Küçük bir kız çocuğunun ve büyükannenin yaralandığı olay, sosyal medyada da gündem oldu.

OLAYDA İKİ KİŞİ YARALANDI

Bir evin bahçesinde beş kadın ve bir çocuk çay içip sohbet ettiği esnada bir anda bahçeye üç boğa daldı. Olayda büyükanne ve küçük çocuğun yaralandığı belirtildi. O sırada, küçük çocuğun annesinin durumu fark ederek, çocuğunu kaçırmak için çaba sarf ettiği anlar kameralara yansıdı.

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SON DAKİKA: Çay içtikleri esnada evlerini 3 boğa bastı! 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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