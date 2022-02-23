Çay içtikleri esnada evlerini 3 boğa bastı! 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Hindistan'da ortaya çıkan görüntülerde üç tane başıboş boğanın bir evin bahçesine daldığı görülüyor. Küçük bir kız çocuğunun ve büyükannenin yaralandığı olay, sosyal medyada da gündem oldu.

OLAYDA İKİ KİŞİ YARALANDI

Bir evin bahçesinde beş kadın ve bir çocuk çay içip sohbet ettiği esnada bir anda bahçeye üç boğa daldı. Olayda büyükanne ve küçük çocuğun yaralandığı belirtildi. O sırada, küçük çocuğun annesinin durumu fark ederek, çocuğunu kaçırmak için çaba sarf ettiği anlar kameralara yansıdı.