Çay ihracatından 13,2 milyon dolar gelir elde edildi - Son Dakika
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Çay ihracatından 13,2 milyon dolar gelir elde edildi

6 saat önce

Türkiye'den yılın 11 aylık döneminde 103 ülkeye 13 milyon 254 bin 601 dolarlık çay ihraç edildi.

Çay ihracatından 13,2 milyon dolar gelir elde edildi, System.String[]

Türkiye'den yılın 11 aylık döneminde 103 ülkeye 13 milyon 254 bin 601 dolarlık çay ihraç edildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak-kasım döneminde 3 bin 537 ton çay ihracatı yapıldı.

Geçen yılın aynı döneminde 3 bin 364 ton olan çay ihracat miktarı yüzde 5, 12 milyon 163 bin 73 dolar olan ihracat geliri ise yüzde 9 arttı.

Belçika'ya çay ihracatı yüzde 91 arttı

Söz konusu dönemde yapılan çay ihracatında Belçika ilk sırayı aldı. Belçika'ya bin 320 ton çay ihraç edilerek, 4 milyon 903 bin 465 dolar gelir sağlandı.

Belçika'ya geçen yılın aynı döneminde 692 ton çay ihracatı karşılığında 3 milyon 165 bin 253 dolar gelir elde edilmişti. Böylece ülkeden Belçika'ya yapılan çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 91, değerde de yüzde 55 arttı.

En çok çay ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında Belçika'yı, 1 milyon 814 bin 576 dolarlık çay ihracatı ile Almanya ve 1 milyon 558 bin 872 dolarlık pay ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) takip etti.

Ocak-kasım döneminde geçen yıl 263 ton olan Almanya'ya yapılan çay ihracatı, bu yıl 360 tona çıktı. KKTC'ye yapılan çay ihracatı ise 245 tondan 290 tona yükseldi.

"Çay ihracatından beklentimiz yüksek"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine, çayın ülke ve bölge ihracatında önemli bir tarımsal ürün olduğunu söyledi.

Turgut, Türkiye'den yapılan çay ihracatında Rize'nin lider olduğunu vurgulayarak, ülke ihracatının 7 milyon 180 bin 187 dolarlık kısmının Rize'den gerçekleştirildiğini ifade etti.

Çay üretiminin merkezi olan Rize'den önümüzdeki dönemde çay ihracatının daha da artacağını vurgulayan Turgut, "Özellikle Doğu Karadeniz'e son yıllarda yoğun olarak Körfez ve Orta Doğu'dan gelen turistlerin Türk çayını beğeniyle tüketmesi ve tadına alışması, dönüşlerinde hediyelik olarak götürmeleri de çay ihracatına pozitif olarak yansımıştır." diye konuştu.

Turgut, Türk çayında yapılan tanıtımlarla çay ihracatının yanı sıra ülke çeşitliliğinin de pozitif yönde ilerlediğini kaydederek, "Yılın 11 aylık verilerine bakarak Türk çayı ihracatında yıl sonunu çok güzel rakamlarla tamamlayıp önümüzdeki yıl daha da ileriye gideceğimize inanıyoruz. Çay ihracatından beklentimiz yüksek." dedi.

Belçika, Türkiye, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:48 Kaynak: AA
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