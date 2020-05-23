Çay işçilerini taşıyan otomobil direğe çarparak alev aldı 3 ölü, 1 yaralı-2 - Son Dakika

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Ustaoğlu, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu alev aldığını belirterek kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini 1 kişinin ise yaralandığını söyledi.

TRABZON'un Of ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan çay işçilerinin içerisinde olduğu otomobil elektrik direğine çarparak alev aldı. Kazada otomobildeki Azerbaycan uyruklu 3 çay işçisi yanarak yaşamını yitirdi, 1 işçi de ağır yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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