Çay kazanıyla kaçak alkol üreten 6 kişiye gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çay kazanıyla kaçak alkol üreten 6 kişiye gözaltı - Son Dakika

Çay kazanıyla kaçak alkol üreten 6 kişiye gözaltı

6 saat önce

Konya'da çay kazanı ile kaçak alkol üretimi yaptığı belirlenen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çay kazanıyla kaçak alkol üreten 6 kişiye gözaltı, System.String[]

Konya'da çay kazanı ile kaçak alkol üretimi yaptığı belirlenen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bir adreste kaçak alkol üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası belirlenen adrese ekipler baskın yaptı. Baskında 6 kişi gözaltına alınırken, 15 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 386 litre kaçak alkol ve 1 adet alkol yapımında kullanılan çay kazanı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor. - KONYA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:50 Kaynak: İHA
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