Çay kenarındaki çalılığa takılarak durabilen aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çay kenarındaki çalılığa takılarak durabilen aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı - Son Dakika

Çay kenarındaki çalılığa takılarak durabilen aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı

32 dakika önce

Karabük'te kontrolden çıkarak Araç Çayı kenarındaki çalılıklara takılan aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Çay kenarındaki çalılığa takılarak durabilen aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı, System.String[]

Karabük'te kontrolden çıkarak Araç Çayı kenarındaki çalılıklara takılan aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

F.Ö. idaresindeki otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı kenarında bulunan bisiklet ve yürüyüş yolunda seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metreden Araç Çayı kenarına uçtu.

Otomobilin sulara kapılmasını, Araç Çayı kenarında bulunan çalılıklar önledi. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Karabük, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:52 Kaynak: AA
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