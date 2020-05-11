2020 yılı için yaş çay alım fiyatı destekle birlikte 3 lira 40 kuruş oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleşen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından konuştu. Normalleşme süreci kapsamında 9 şehirde daha seyahat kısıtlamasının sona erdiğini ve 16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaş çay alımı ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.
Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay alımlarında fiyatın 3 lira 27 kuruş olarak belirtip bu rakamın 13 kuruşluk destekleneceğini açıkladı.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Geçtiğimiz yıl ÇAY-KUR yaş çay alımını 2 lira 90 kuruştan yapmış, destekleme fiyatıyla bu rakam 3 lira 3 kuruşa yükselmişti. 751 bin ton çay karşılığı 2,2 milyar ödeme yapılmıştı.
Yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu rakam 13 kuruşluk desteklenecektir.
Çay hasadı amacıyla bahçelerine gidecek müstahsiller için e-devlet sisteminde özel bir izin talep bölümü açacaktır. 19 Mayıs gecesi sokağa kısıtlamasının sona ermesinden sonra bu vatandaşlarımız gereken izni alarak çıkabilecektir. Hasatla beraber yaş çay alımları başlayacaktır.