Çay müstahsilleri Rize'ye gelmeye devam ediyor

Rize dışında yaşayan çay müstahsilleri çay toplamak için Rize'ye gelmeye devam ediyor.



Korona virüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlamasına takılan çay üreticilerinin beklediği memleketlerine dönüş izninin çıkmasının ardından seyahat izin başvurularını tamamlayan Rizeli çay üreticileri hasat için memleketlerine 20 Mayıs'tan itibaren gelmeyi sürdürüyor. Sayıları 50 bini bulan çay üreticilerinden 38 bininin ilgili yerlere başvurularını yaptığı belirlenirken, şuana kadar 16 binin üzerinde çay üreticisinin Rize'ye geldiği öğrenildi.



Rize kent girişinde polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin önlemlerinin sürdürdüğü gözlenirken, kent girişinde sağlık kontrolünden geçirilen çay müstahsilleri, kontrollerinin ardından şehre giriş yapabiliyor. Bir hafta evlerinde izole altında durmak zorunda olan çay müstahsillerinin ailelerinden 1 kişiye korona virüs testi yapılıyor. Testin ardından negatif çıkan vatandaşların aileleri çay tarlalarına girebiliyor. - RİZE