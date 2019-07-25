Son Dakika Haberleri: Çay ocağı işletmecisi, iş yerinde öldürüldü
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Çay ocağı işletmecisi, iş yerinde öldürüldü

26 dakika önce

ADANA'da çay ocağı işleten İzzettin Şeker, kimliği belirsiz 4 kişi tarafından iş yerinde tabancayla vurularak öldürüldü.

Çay ocağı işletmecisi, iş yerinde öldürüldü, System.String[]
ADANA'da çay ocağı işleten İzzettin Şeker, kimliği belirsiz 4 kişi tarafından iş yerinde tabancayla vurularak öldürüldü.
?Olay, saat 10.30 sıralarında Seyhan ilçesindeki Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Çay ocağı işleten İzzettin Şeker, iş yerinde kimliği belirsiz 4 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 8 mermi isabet eden Şeker, olay yerinde hayatını kaybetti. Plakası çamurla kapatılan otomobille kaçan şüpheliler, izini kaybettirdi.
Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.


Seyhan, Çay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:55 Kaynak: DHA
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