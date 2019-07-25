Çay ocağı işletmecisi, iş yerinde öldürüldü



ADANA'da çay ocağı işleten İzzettin Şeker, kimliği belirsiz 4 kişi tarafından iş yerinde tabancayla vurularak öldürüldü.

?Olay, saat 10.30 sıralarında Seyhan ilçesindeki Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Çay ocağı işleten İzzettin Şeker, iş yerinde kimliği belirsiz 4 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 8 mermi isabet eden Şeker, olay yerinde hayatını kaybetti. Plakası çamurla kapatılan otomobille kaçan şüpheliler, izini kaybettirdi.

Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.



- Adana