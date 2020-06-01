Çay ocağı işletmecisinden siperlikli önlem - Son Dakika

ZONGULDAK'ta normalleşme sürecinin ilk gününde uzun süre sonra açılan çay ocakları ve lokantalarda yoğunluk dikkat çekti. Çay ocağı işletmecisi Nedim Atalay, maske ve siperlik takarak hizmet verdi.

Seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından bazı işletmelerinde açılmasıyla Zonguldak'ın cadde ve sokaklarında hareketlilik oluştu. Özellikle 2,5 ay sonra kapılarını açan kıraathaneler, çay ocakları ve lokantalarda yoğunluk dikkat çekti. Müşterilerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu gözlendi. İşletme sahipleri de müşterilerini maske, eldiven ve koruyucu siperlik kullanarak hizmet verdi. Çay ocağı işletmecisi Nedim Atalay, tedbirleri alarak iş yerini açtığını belirterek, "Her türlü önlemleri alarak iş yerimiz hizmete açtık. Öncelikle sosyal mesafe kurlarına göre oturma yerlerini ayarladık. Gelen müşterimize önce dezenfektan sıkıyoruz. Bizlerde maske, eldiven ve koruyucu siperlik kullanıyoruz. İsteyene kağıt bardakta, isteyene ise cam bardakta çay veriyoruz" dedi.Dışarıda çay içmeyi özlediğini ifade eden Gökmen Başoğlu ise, "2,5 ay sonra çay ocakları açıldı. Biz de arkadaşımızla birlikte çay içmeye geldik. İnşallah koronavirüs ülkemizde tamamen biter de hayat iyice normale döner" diye konuştu.