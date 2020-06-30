Çay ocağı sanat evi oldu - Son Dakika

Çay ocağı sanat evi oldu

Elazığ'da korona virüs salgını nedeniyle kapatmak zorunda kaldıkları çay ocağını atölyeye çeviren iki arkadaş, topladıkları odun parçalarından çeşitli ürünler yaparak ekonomik kazanç elde etmeye başladı.

Elazığ'da korona virüs salgını nedeniyle kapatmak zorunda kaldıkları çay ocağını atölyeye çeviren iki arkadaş, topladıkları odun parçalarından çeşitli ürünler yaparak ekonomik kazanç elde etmeye başladı.

FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı


Keban ilçesinde yaşayan Ramazan Oruç, tüm dünyaya yayılan korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri nedeniyle çay ocağını kapattı. Oruç, yıllardır işlettiği bu süreçte kapalı kalan çay ocağını arkadaşı Ziya Kaya'nın fikri üzerine, atölyeye çevirdi. Burada ilk etapta zaman geçirmek için uğraşan iki arkadaş, kırılmış veya çürümüş, atıl durumdaki meyve ağaçlarından lambader, abajur ve avize gibi doğal ürünler yaparak sanat öğrendi. Hobi amaçlı stres atmak için ağaçları sanata dönüştüren 2 arkadaş, sosyal medyaya attıkları fotoğraflar sonrası talep gelince bunu ticarete çevirdi. Elazığ başta olmak üzere çevre iller dahil ülke genelinden ciddi talep alan arkadaşlar, yeni ürünler yaparak ekonomik kazanç elde etmeye başladı.


"Zamanla çıkan ürünler, dışarıda ciddi bir beğeni aldı ve ilgi çekmeye başladı"


Pandemi sürecinde eğlence olsun diye ağaç oyma işine girdiklerini belirten Ziya Kaya, "Pandemi sürecinde bir nevi terapi olsun diye ve dinlenmek amacıyla ağaç işine başladık. Zamanla çıkan ürünler, dışarıda ciddi bir beğeni aldı ve ilgi çekmeye başladı. Sosyal medyaya attığımız fotoğraflardan sonra özellikle Elazığ başta olmak üzere Bingöl, Malatya ve Tunceli'den ciddi bir talep oluştu. Bunu ileri ki süreçte ticari bazda büyük bir şirket haline getirip pazarlamasını yapmayı hedefliyoruz. Ürünlerimizde hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz, bunlar tamamen doğal. Orman ürünlerini kesmiyoruz, bahçelerde çürümüş veya kırılmış meyve ağaçlarından topluyoruz" dedi.


"İşin gerçeği, bize gelen taleplere de yetişemiyoruz"


Ürünlerinin tamamen doğal ve olası bir yangına karşı koruyucu sprey sıktıklarını aktaran Kaya, "Dediğim gibi yaptığımız ürünler ağacın tamamen doğallığını bozmuyoruz. Biz sadece bunun üzerinde olası bir ev yangınına karşı koruyucu spreyi sıkıyoruz. Orijinali bozulmasın, bakteri oluşmasın diye de koruyucu spreyler sıkıp koruyucu boyalar atıyoruz. Hazır hiçbir malzeme kullanmamakla beraber sanayisel makineler de kullanmıyoruz. Her şey tamamen el işçiliği. Ürünlerimizde ağırlıkta aydınlatma grubu var. Abajur, lambader, avize gibi ürünler var. İleri ki süreçte inşallah daha büyük ürünler de çıkaracağız. Son dönemlerde artık evlerde tercih ediliyor çünkü doğaya karşı bir dönüş var. Özellikle bu pandemi sürecinde gördük, bizim ürünleri hem uzun yıllar kullanabiliyorsunuz hem de bir daha geri dönüşümü var. Bu süreçte gördük ki çok güzel ürünler çıkıyor. Talep oluştu, biz de bu talebi ciddi anlamda ticari bazda düşünüyoruz. İşin gerçeği, bize gelen taleplere de yetişemiyoruz. İnşallah, ileri ki süreçte daha büyük bir ticarethane haline gelip en azından bu ürünleri de çevre illere veya Türkiye'de ciddi bir firma haline getirip pazarlamasını oluşturacağız" diye konuştu.


Arkadaşı Kaya'nın fikri üzerine ağaç oyma işine girdiklerini ve zamanla işleri büyütüp özellikle kadınlara istihdam alanı oluşturmak istediklerini belirten atölye sahibi Ramazan Oruç ise, "Uzun zamandır burada çay ocağı işletiyordum. Korona virüs etkiledi ve tezgahlarımız uzun bir süre kapalı kaldı. Bu arada canımız sıkılmasın diye Ziya arkadaşımız böyle bir iş teklifinde bulundu. Tamam deyip, el işçiliği sonucu olan ürünleri yapmaya başladık. Çay ocağı işinde gelir düzeyi çok düşük, bu işi de görünce çay ocağını iptal ettik. Şuan başladık ve ürünlerimiz çıkarıyoruz, beğeni de alıyoruz. İleri ki zamanda evlerinde oturan kadınlara örgü işleri gibi işler vermeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.


Atölyeye gelenlerden Coşkun Özdemir ise, "Arkadaşlar, burada 'el emeği göz nuru' güzel bir iş yaptılar. Bizler de eş, dosta tavsiye ediyoruz. Bir tane sipariş vermiştik, aldık götüreceğiz. Arkadaşlar da daha yeni açmışlar ama güzel bir iş yapıyorlar" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Ramazan Oruç, Koronavirüs, Elazığ, Çay, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çay ocağı sanat evi oldu - Son Dakika

Son Dakika

16:39 FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu 15:43 Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı 15:01 Tokat'ta cenaze ve nişan merasimleri sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor 12:47 Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 12:24 Son Dakika: Erdoğan, Putin ve Ruhani yarın Suriye'yi görüşecek 11:01 Altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor 10:02 AB, yarından itibaren 14 ülkeye sınırlarını açıyor, listede Türkiye yok 09:52 Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı 09:47 CHP, internet medyası çalışanlarına basın kartı verilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu 09:24 Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor 09:18 Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı 07:42 Korona tam azaldı derken neden hortladı? Ünlü bilim insanı, yaptığımız 3 yanlışı sıraladı 00:33 3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı 20:57 Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Vincent Janssen de koronavirüse yakalandı
FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
16:39
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
16:07
Chelsea taraftarları bilet ücret iadelerini hayır kurumlarına bağışlayacak
15:49
Bakan Koca bu görüntüler üzerinden vicdanlara seslendi: Arkadaşınıza iyilik yapmıyorsunuz
15:44
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı
15:42
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
15:41
Irkçılık karşıtı hareketleriyle tanınan Colin Kaepernick'in hayatı Netflix dizisi oluyor
15:38
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
15:37
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
15:14
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
15:12
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 16:51:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çay ocağı sanat evi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]