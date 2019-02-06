Son Dakika Haberleri: Çay Ocağında Çaydan Çok "Süt" İçiliyor

Çay Ocağında Çaydan Çok "Süt" İçiliyor

1 saat önce

Samsun'un Ladik ilçesinde çay ocağı işleten bir esnaf, müşterine süt içme imkanı da sunuyor.

Çay Ocağında Çaydan Çok
Samsun'un Ladik ilçesinde çay ocağı işleten bir esnaf, müşterine süt içme imkanı da sunuyor.


Bahşi Mahallesi'nde yaklaşık 10 yıldır çay ocağı işleten Kürşat Demir, işletmesinde çayın yanı sıra süt servisi yapmaya başlamasıyla satışlarını artırdı.


Çay ocağına gelen müşteriler çaydan daha fazla süt içerken, vatandaşlar iş yerini "süt ocağı" olarak adlandırıyor.


İşletmeci Demir, AA muhabirine, bir tanıdığının 10 önce yıl önce kendisine "çay ocağında süt de sat" şeklinde tavsiyede bulunduğunu, bunun üzerine uygulamayı hayata geçirdiğini söyledi.

Bugün iş yerinde çaydan daha fazla süt içildiğine işaret eden Demir, çay tiryakisi müşterilerinin çoğunun çayın yanında mutlaka süt de içtiğini anlattı.

Günde 25-30 litre süt sattığını, gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirten Demir, "Burada sattığım sütü kendi ineklerimizden sağlıyoruz. Yetmediği zaman komşularımızdan tedarik ediyoruz. İlçemizdeki kayak tesisine gelen ziyaretçilerden de buraya gelen oluyor. Satışlarımız gayet güzel." dedi.


"Süt servisi yapan ilçede başka bir yer yok"

Uygulamaya ilk başladığında müşteriler genelde köylerden geldiği için "içilmez" diye düşündüğünü aktaran Demir, "Ama süt işi tuttu. Müşteriler ilgi gösterdi. Çaydan daha çok süt satıyoruz. Böyle süt servisi yapan ilçede başka bir yer yok." diye konuştu.

Çay ocağının müdavimlerinden Ahmet Aslan ise süt içmekten memnun olduklarını vurgulayarak, "Çayın yerini ayrıdır ama sütü daha çok tercih ediyoruz." ifadesini kullandı.

Müşterilerden Seyit Ahmet Demir de çay ocağında süt içmenin keyifli olduğunu, sürekli gelerek arkadaşlarıyla sohbet ederken süt içtiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:17 Kaynak: AA

Ladik, Samsun, Çay, Güncel
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