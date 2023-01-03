Çay ocağında 'küfürlü konuşma' iddiasıyla tartıştığı kişinin bileklerini kesti

Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde 27 Aralık günü mahalledeki bir çay ocağında oturan Yusuf Atçı, iddiaya göre küfürlü konuşmaya başladı. Sesten rahatsız olan Erkan Durmaz ise uyarıda bulundu. Bunun üzerine ikili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Durmaz, Atçı'yı darbedip, bileklerinden bıçakla yaraladı. Atçı kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ile onu azmettirdiği öne sürülen çay ocağı sahibi Selçuk Soysal kaçtı.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Çay ocağındakilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Atçı, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Atçı, ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise olayda kullandığı bıçakla birlikte Durmaz ve Soysal'ı gözaltına aldı. Soysal'ın evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile esrar ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadesinde, Atçı'nın kendisine küfredip, saldırdığı için olayın yaşandığını öne süren Erkan Durmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgisi olmadığını iddia eden Soysal ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Atçı, tedavisinin ardından taburcu edildi.