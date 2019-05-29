Son Dakika Haberleri: Çay ocağında sandalye kavgası: 1 yaralı
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Çay ocağında sandalye kavgası: 1 yaralı

44 dakika önce

ÇORUM'da çay ocağında müşteriler arasında sandalye yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Çay ocağında sandalye kavgası: 1 yaralı, System.String[]
ÇORUM'da çay ocağında müşteriler arasında sandalye yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Dün gece, Gazi Caddesi'ndeki çay ocağına gelen Yaşar T., Erdoğan B.'nin tek başına oturduğu masanın yanındaki sandalyeye oturmak istedi. Ancak Erdoğan B., Yaşar T.'nin yanına oturmasını istemedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ise Yaşar T., Erdoğan B.'yi bıçakladı. Yaralanan Erdoğan B., çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşar T. polis tarafından gözaltına alındı.


- Çorum
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:59 Kaynak: DHA
Çorum, Güncel
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