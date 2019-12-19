Çay ocağında silah ve uyuşturucu satışına gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çay ocağında silah ve uyuşturucu satışına gözaltı - Son Dakika

Çay ocağında silah ve uyuşturucu satışına gözaltı

6 saat önce

AYDIN'da işlettiği çay ocağında, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen M.E. (39), gözaltına alındı.

Çay ocağında silah ve uyuşturucu satışına gözaltı, System.String[]

AYDIN'da işlettiği çay ocağında, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen M.E. (39), gözaltına alındı. M.E.'nin iş yerindeki aramada 2 tabanca 13 mermi ve 10 gram esrar ele geçirildi.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Turan Mahallesi'nde çay ocağı işleten M.E.'nin iş yerinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu sattığını belirledi. Bunun üzerine M.E.'nin çay ocağına dün saat 16.00 sıralarında operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada biri 9 milimetre, diğeri ise 7.65 milimetre çapında, ruhsatsız 2 tabanca ve 13 mermi ile kağıda sarılı halde 10 gram kubar esrar ele geçirildi. Yapılan kimlik sorgusunda, terör propagandası yapmak, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, nafaka hükümlerine uymama, nitelikli yağma gibi hakkında 5 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen M.E., gözaltına alındı.M.E.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:15 Kaynak: DHA
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