Son Dakika Haberleri: Çay Ocağında Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Çay Ocağında Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

24 dakika önce

Malatya'da bir çay ocağında silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralanırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Çay Ocağında Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, System.String[]
Malatya'da bir çay ocağında silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralanırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan Y.A. beraberinde 4 kişi ile birlikte takibe aldığı T.K.'ya Şirepazarı sokak içerisinde bulunan bir çay ocağında silahla ateş açtı. Bacağından yaralanan T.K. olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaya karıştıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 07:57 Kaynak: İHA

Battalgazi, Malatya, 3. Sayfa
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