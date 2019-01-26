Çay Ocağında Silahlı Saldırıya Uğrayan Şahıs Yaralandı
1 saat önce
Çay ocağında silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandıMALATYA - Malatya'da bir çay ocağında silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralanırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Çay
ocağında silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
MALATYA - Malatya
'da bir çay ocağında silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralanırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Olay Battalgazi
ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan Y.A. beraberinde 4 kişi ile birlikte takibe aldığı T.K.'ya Şirepazarı sokak içerisinde bulunan bir çay ocağında silahla ateş açtı. Bacağından yaralanan T.K. olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olaya karıştıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:33 Kaynak: İHA
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