Çay ocağındaki cinayetin dehşet anları ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Çay ocağındaki cinayetin dehşet anları ortaya çıktı

16.07.2023 10:07

Adana'da çay ocağında bir kişinin öldürülmesi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Olayına karıştığı öne sürülen 7 şüpheli tutuklanmıştı.

Çay ocağındaki cinayetin dehşet anları ortaya çıktı

Adana'da çay ocağında bir kişinin öldürülmesi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Olayına karıştığı öne sürülen 7 şüpheli tutuklanmıştı

ADANA - Adana'da çay ocağında bir kişinin öldürülmesi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Olayına karıştığı öne sürülen 7 şüpheli tutuklanmıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, 12 Temmuz günü saat 15.30 sıralarında Yüreğir ilçesindeki Yüreğir Otogarı'nda meydana geldi. Otogarda değnekçi olarak çalışan Göksel Onmaz (56), çay ocağında oturduğu sırada yanına daha önceden husumetli olduğu Vural Çural G. ile 6 arkadaşı geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce; Vural Çural G.'nin arkadaşları Hayrettin K. (26), Oğuzhan B. (25), Yusuf Z. (21), Onmaz'a tabancalarla ateş açtı. Onmaz, göğüs, boyun ve başına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheliler ise otogardan kaçarak, izlerini kaybettirdi. Bu dehşet anlarının güvenlik kamerası ortaya çıktı. Şahısların önce oturup konuştukları daha sonra tartışma çıkınca çapraz ateşe tutup Onmaz'ı vurdukları görüldü.

Olayın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Polis, şüphelilerden Onmaz'a ateş ettiği öne sürülen 3 şahsı Ceyhan ilçesine kaçtıklarını, kavgaya karışan Vural Çural G.'nin ise, arkadaşları Fırat Ş. (21), Muhammet K. ile Cengiz A.'nın ise Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'ndeki bir evde saklandıkları adreste yakaladı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Adana Yüregir, Adana, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çay ocağındaki cinayetin dehşet anları ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
11:09 Akaryakıta ÖTV Zammı: Benzin ve LPG'ye Zam Geldi
11:05 Akaryakıta ÖTV zammına AK Partili Külünk'ten tepki: 15 Temmuz'a denk getirilmesi kirli bir operasyona benziyor
11:08 İHA'larla Tespit Edilen Teröristler Etkisiz Hale Getirildi
11:03 TSK, terör örgütü PKK'nın sözde Avaşin eyalet yöneticisini etkisiz hale getirdi
10:42 Korkuteli'de kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
10:40 Gece yarısı korkunç kaza! Karı koca hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı
10:37 Fenerbahçe, Dusan Tadic'i İstanbul'a getirdi
10:33 Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın transfer çalımı! Dusan Tadic, İstanbul'a geldi
10:07 Tiyatro ve Sinema Sanatçısı Tanju Tuncel Vefat Etti
10:03 Usta oyuncu açıkladı! Bakımevinde hayatını kaybeden Tanju Tuncel'in çocuğu olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2023 11:16:23. #1.13#
SON DAKİKA: Çay ocağındaki cinayetin dehşet anları ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement