Çay ocağındaki cinayetin nedeni, 'park yeri' tartışmasıymış - Son Dakika
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Çay ocağındaki cinayetin nedeni, 'park yeri' tartışmasıymış

12.08.2022 13:48
Çay ocağındaki cinayetin nedeni, 'park yeri' tartışmasıymış

Çay ocağındaki cinayetin nedeni, 'park yeri' tartışmasıymışANKARA'da, tartıştığı komşu dükkanın sahibi Murat Ulaş Kambur'u (39) bıçaklayarak öldüren çaycı Yunus Ergü'nün (30), olaydan 1 gün önce aracını iş yerinin önüne park ettiği için Kambur ile tartıştığı ortaya çıktı.

Çay ocağındaki cinayetin nedeni, 'park yeri' tartışmasıymış

ANKARA'da, tartıştığı komşu dükkanın sahibi Murat Ulaş Kambur'u (39) bıçaklayarak öldüren çaycı Yunus Ergü'nün (30), olaydan 1 gün önce aracını iş yerinin önüne park ettiği için Kambur ile tartıştığı ortaya çıktı. Cinayetin ardından elinde bıçakla kaçarken güvenlik kamerasına yansıyan Ergü, polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Gazi Mahallesi'nde cadde üzerindeki çay ocağında çalışan Yunus Ergü, iş yerine gelen yandaki gıda dükkanının işletmecisi Murat Ulaş Kambur ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Ergü, belindeki bıçağı çıkararak Kambur'a sapladı. Ağır yaralanan Kambur, ambulansla kaldırıldığı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtları incelenerek kaçtığı güzergah tespit edilen Ergü, polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına aldı. Görüntülerde Ergü'nün, elindeki bıçakla koşarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

1 GÜN ÖNCE TARTIŞMIŞLARYunus Ergü'nün, olaydan 1 gün önce, Murat Ulaş Kambur'a iş yerinin önündeki dubayı kaldırıp otomobilini park etmesi nedeniyle tepki gösterdiği ve ikilinin bu yüzden tartıştığı ortaya çıktı. Ergü, polisteki ifadesinde de "Önceki gün bizim iş yerimizin önündeki dubayı çekip arabasını park etti. Daha önce de arabasını oraya park etmesin diye uyarmıştım. Yine öyle yapınca o gün iş yerine gittim ve tartıştık. Daha sonra evime gittim. Olay günü de iş yerine gelince onunla karşılaştık ve tartışmaya başladık. Ben de bıçaklayarak kaçtım" diye konuştu.Kambur'un arkadaşı Yunus Ekinci ise "Orada çalışan çaycı, duba koymuş kapının önüne. Bizim ağabeyimiz de kendi arabasını oraya çektiği için tartışma yaşamışlar. Daha sonra bizim ağabey ofisine geçiyor. O çaycı da beraberindeki bir kaç kişiyle sinirlenip, ofisine gidiyor ve tartışıyorlar. Onları orada ayırdık ve karakola gönderdik. Daha sonra da anlaştılar, çaycı özür diledi ve konuyu tatlıya bağladılar. Ertesi günde, saldırgan çay ocağına geliyor, bizim ağabey de orada ve yine tartışmaya başlıyorlar. O sırada belinden çıkardığı bıçağı karnına saplıyor" dedi.

Yunus Ergü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

- Olay yeri

- Şüpheli Ergü'nün kaçışı

- Kambur'un arkadaşı ile röportaj

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Muhammet BAYRAM- Mehmet Serkan ŞAFAK/ANKARA,


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SARIYER'DE ALKOL TARTIŞMASINDA BÜRKAN KOCAACAR'I ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ SARIYER'DE ALKOL TARTIŞMASINDA BÜRKAN KOCAACAR'I ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Komşu dükkanın önündeki trafik dubasını kaldırdığı için bıçaklanarak öldürüldü Komşu dükkanın önündeki trafik dubasını kaldırdığı için bıçaklanarak öldürüldü
Kaynak: DHA

Murat Ulaş, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çay ocağındaki cinayetin nedeni, 'park yeri' tartışmasıymış - Son Dakika

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