Çay ocağındaki cinayetin nedeni, 'park yeri' tartışmasıymış

Olay, dün akşam Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Gazi Mahallesi'nde cadde üzerindeki çay ocağında çalışan Yunus Ergü, iş yerine gelen yandaki gıda dükkanının işletmecisi Murat Ulaş Kambur ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Ergü, belindeki bıçağı çıkararak Kambur'a sapladı. Ağır yaralanan Kambur, ambulansla kaldırıldığı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtları incelenerek kaçtığı güzergah tespit edilen Ergü, polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına aldı. Görüntülerde Ergü'nün, elindeki bıçakla koşarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

ANKARA'da, tartıştığı komşu dükkanın sahibi Murat Ulaş Kambur'u (39) bıçaklayarak öldüren çaycı Yunus Ergü'nün (30), olaydan 1 gün önce aracını iş yerinin önüne park ettiği için Kambur ile tartıştığı ortaya çıktı. Cinayetin ardından elinde bıçakla kaçarken güvenlik kamerasına yansıyan Ergü, polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Murat Ulaş, Çay, Güncel, Son Dakika

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